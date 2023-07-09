«عبدالغفار»: الإسكندرية تحقق معدلات جيدة في حملة «100 يوم صحة»

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإسكندرية تحقق معدلات جيدة في مبادرة 100 يوم صحة، موجها الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بضرورة استهداف أكبر نسبة من المواطنين من خلال طرق أبواب المنازل لضمان وصول المبادرة لكافة المواطنين.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية، خلال تفقده للفرق الطبية، ضمن حملة «100 يوم صحة» بمحافظة الإسكندرية، أن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان في كافة التخصصات.

المبادرة تستهدف 105 ملايين مواطن

وأكد أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، حيث تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم، حيث تعد تكثيف لمبادرة 100 مليون صحة.

خدمات 100 يوم صحة

وأشار إلى أن المبادرة تقدم الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما تقدم فحص الأورام السرطانية «البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم».