وزير الصحة يتابع خطة تأمين عيد الأضحى من غرفة الطوارئ المركزية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية في ديوان عام وزارة الصحة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات في الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين الطبي العلاجية، والوقائية، والإسعافية، والرعاية العاجلة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومناقشة مؤشرات أداء عمل حملة 100 يوم صحة، التي انطلقت الأحد الماضي.

وزير الصحة يطمئن على الخدمات المقدمة للحجاج المصريين

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي للحجاج المصريين، ووجه بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، بالإضافة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين والاستعدادات الطبية لجميع قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة.

وأشار إلى أن الوزير تابع مدى توافر أسرة الرعاية، البالغ عددها 7740 سريرا، بالإضافة لـ4818 سرير حضانة، كما اطلع على خطة مرفق الإسعاف، والدفع بـ2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق السريعة وفي الميادين والمتنزهات والحدائق وأماكن الزحام، بالإضافة لـ10 لانشات إسعاف نهري.

توجيه «الطب الوقائي» بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن وزير الصحة، وجه قطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

وشدد وزير الصحة خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، خاصة الواقعة في المدن الساحلية وعلى الطرق السريعة والصحراوية، لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة، كما تابع منظومة العمل في مبادرة 100 يوم صحة.

ووجه الوزير جميع المديريات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوات الطبية، وانتظام الفرق الطبية من مختلف التخصصات الطبية، وفقًا لجدول النوباتجيات.

الاطمئنان على انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير اطمأن على انتظام العمل في منظومة التأمين الصحي، وتأكد من انتظام سير العمل في منظومة بنوك الدم، للتأكد من توافر مخزون استراتيجي، والذي بلغ 31 ألفا و281 كيس دم، و213 ألفًا و703 أطياس بلازما.

واطلع الوزير على خطة التأمين الطبية لحملات التبرع بالدم في الأماكن العامة، مؤكدا ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، أثناء عملية التبرع لضمان مأمونيتها.