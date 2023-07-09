برلماني: توحيد الولاية على الأراضي وسهولة التراخيص ضرورة لدعم الاستثمار

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

رسالة ثقة للمستثمر المصري

وأشار وكيل اللجنة، خلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون بمثابة رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.

وطالب «أبو العلا»، بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستثمار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.

مصر جاذبة للاستثمار

وأكد أن مصر جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.