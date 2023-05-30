قانون الضريبة على الدخل.. تعديلات تدعم الاستثمار والمستثمرين

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، خلال الجلسة العامة، تساءل البعض عن تفاصيل القانون، وأهم النقاط فيه.

قانون الضريبة على الدخل

يهدف مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى التالي:

- دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.

- دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.

- مواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

مشروع قانون الضريبة

ونص مشروع قانون الضريبة على الدخل على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وكذلك تنخفض جميع الشرائح باستثناء شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق.

ووفقا لقانون الضريبة على الدخل، تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25%، بزيادة 2.5%، إذ يسهم هذا في توفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء المقدر بنحو 10 مليارات جنيه، لتصبح هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف جنيه.