بعد الأعطال المتكررة لـ«تويتر».. تعرف على 4 تطبيقات بديلة

شهدت الفترة الأخيرة تعرض عدد كبير من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر» لمشكلات كبيرة، وذلك بعد أن تولى الملياردير إيلون ماسك، مسؤولية التطبيق، في أكتوبر الماضي، ما دفع عدد كبير من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة لـ«تويتر».

100 مليون مستخدم لتطبيق Threads خلال 3 أيام من إطلاقه

ووفقا لما قاله الدكتور أحمد حنفي، استشاري التحول الرقمي، إن مشكلات «تويتر» دفعت مارك زوكربيرج، مؤسس وصاحب شركة ميتا، لإطلاق تطبيق جديد (ثريدز) Threads، مشيرا إلى أن أعداد مستخدمي التطبيق تزيد حاليا عن الـ100 مليون مستخدم، في أقل من 3 أيام فقط من إطلاقه، وهذا يمثل نجاحا كبيرا بالنسبة لشركة ميتا.

وأضاف حنفي لـ«الوطن»، أن هذا التطبيق لا يمكن الحكم عليه حاليا بأنه بديل جيد لتطبيق تويتر، ولكنه أقرب إليه، مشيرا إلى أنه أسرع التطبيقات نموًا في التاريخ، إذ إنه أول تطبيق في العالم يحصل على عدد مشتركين بهذا الشكل خلال ثلاثة أيام من إطلاقه تقريبًا.

تطبيق BlueSky

وتابع أن هناك تطبيقا آخر يمكن الاعتماد عليه كبديل لتويتر، وهو تطبيق BlueSky، مشيرا إلى أنه يُعتبر تطبيق تواصل اجتماعي لا مركزي، يهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي ينشئونه وينشرونه عبر التطبيق، وأن التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

منصة ماستودون تتيح نشر toots بدلاً من التغريدات

وأكد أن هناك منصة Mastodon، (ماستودون) التي تم إطلاقها في 2017، تتيح نشر (toots) بدلاً من التغريدات، وBoost بدلًا من إعادة التغريد، مشيرا إلى أنه يمكن لأي شخص امتلاك نسخة خاصة من الخدمة وتعيين القواعد والسياسات التي تنطبق فقط على هذه النسخة أو الإصدار.

منصة Spill لأصحاب البشرة السمراء

وتابع أن هناك منصة Spill، حيث يروج أصحاب هذه المنصة إليها على أنها مكان آمن للمستخدمين الأفارقة، موضحا إلى أنها تجذب عددا كبيرا من المشاهير ذوي البشرة السمراء، وهو ما تسبب في عمل ضجة كبيرة وقت انطلاقها.