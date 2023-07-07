مدحت صالح يتصدر «تويتر» بعد انطلاق أولى حفلات «الأساتذة» بالأوبرا

تصدر هاشتاج مدحت صالح، موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تزامنا مع حفله الغنائي «الأساتذة» على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الذي بدأه على أنغام أغنية «قولوله» للفنان عبدالحليم حافظ، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

انطلاق حفل «الأساتذة»

وبعد انتهاء مدحت صالح من غنائها، وجّه كلمة خاصة للجمهور قائلًا: «النهارده يوم كله حب وشكر وعرفان لأساتذتنا اللي موجودين واللي رحلوا، وأتمنى كل زمايلنا يبقوا معانا في الحكاية، وبشكر الشركة المتحدة اللي وقفت جنبي في المشروع ووزيرة الثقافة والأوبرا، الجمهور إنتو الحب كله».

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة، ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.