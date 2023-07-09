عاجل.. مفاجأة بشأن مستقبل إبراهيم عادل مع بيراميدز بعد أمم أفريقيا

قال إبراهيم جوهر، المنسق الخاص لقائد منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل، أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض خارجي من قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت مؤخرا بالمغرب، وحصد خلالها منتخب الفراعنة الميدالية الفضية، وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

فرص إبراهيم عادل في الاحتراف

وقال «جوهر» في تصريحات لبرنامج «الكرة في وقتها»، الذي يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، عبر إذاعة «راديو هيتس»: «فرص إبراهيم عادل في الاحتراف الأوروبي أصبحت كبيرة بعد مستواه المميز في بطولة أفريقيا».

وأكد: «نادي أندرلخت البلجيكي بدأ المفاوضات الرسمية لضم إبراهيم عادل، وهناك عرض رسمي سيصل بيراميدز خلال ساعات».

جوهر: إدارة بيراميدز تتعامل باحترافية مع إبراهيم عادل

وشدد إبراهيم جوهر على أن «إدارة بيراميدز تتعامل باحترافية مع إبراهيم عادل، ولا تمانع رحيله إلى أوروبا، وفكرة انتقال اللاعب محليا أصبحت مرفوضة».

يذكر أن اسم إبراهيم عادل، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.