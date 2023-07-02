عاجل.. قرار كولر يحدد مصير نجم المنتخب الأولمبي مع الأهلي

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة مصطفى سعد لاعب الفريق المعار لفريق سيراميكا، إلى الفريق بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب مصر الأولمبي.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن مستوى مصطفى سعد الشهير بـ «ميسي» مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقي تحت 23 عامًا والتي تقام في المغرب، أثار إعجاب المدرب السويسري.

وأكد أن مارسيل كولر، بدأ يعيد حساباته بشأن لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة من العودة

وأوضح المصدر أن المدير الفني استقر على متابعته مع مباريات منتخب مصر حتى انتهاء البطولة، لوضع تصوره النهائي بشأن استعادة اللاعب بعد نهاية الإعارة مع فريقه، وعودته لصفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعدما تغلب الخميس الماضي، على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.