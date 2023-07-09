وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الكشف على 5 ملايين فرد خلال أسبوعين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل آخر التطورات يوميا عن مبادرة 100 يوم صحة، لتقديم الخدمات للمواطنين مجانا في كل التخصصات لتخفيف آلامهم، مشيراً إلى أن التطوير الذي طرأ على منطقة «بشاير الخير»، ارتقى بحياة المواطنين وحافظ على صحتهم بعيدا عن العشوائية.

المبادرة استخرجت 10300 قرار على نفقة الدولة

وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية على هامش تفقد الفرق الطبية بحملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية، أنه خلال 15 يوما من المبادرة، جرى تحقيق 2200 إجراء في قوائم الانتظار وأكثر من 10300 قرار على نفقة الدولة ما يعني أن المبادرة لا تكتف بالكشف فقط بل تقديم العلاج والرعاية.

مواعيد مبادرة 100 يوم صحة

وأكد أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الكشف على 5 ملايين شخصا في الأسبوعين الأولين لها، بينما تستهدف 105 ملايين مواطن في 27 محافظة من خلال توفير نقاط وقوافل طبية يوميا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً بالإضافة إلى توجيهه بطرق الأبواب لوصول الخدمة إلى كافة المواطنين.