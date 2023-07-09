أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة المركزية للامتحانات جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في المحافظات ومن بينها محافظة كفر الشيخ «علمي»، حيث تبدأ الامتحانات شعبة علمي من يوم 22 من يوليو الجاري وتنتهي يوم 2 من شهر أغسطس المقبل علي نطاق جميع المعاهد الأزهرية الثانوية.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ علمي

وحسب قطاع المعاهد الأزهرية، فإنه تقرر بدأ الامتحانات ضمن جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ علمي، كالتالي:

- السبت 22 يوليو، مادة الفقه تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الكيمياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 23 يوليو، مادة النحو وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة التوحيد وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الاثنين 24يوليو، مادة التفسير وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى 11، ومادة الأحياء وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 25 يوليو، مادة الحديث وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الجبر وحساب المثلثات وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 26 يوليو، ومادة اللغة الأجنبية وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 12، ومادة التربية الفنية وتبدأ من الساعة 12:30وحتى الساعة 2.

- السبت 29 يوليو، مادة القران الكريم وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 30 يوليو، مادة البلاغة وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الهندسة الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الاثنين 31 يوليو، مادة الصرف وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، والإنشاء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 1 أغسطس، مادة الآداب والنصوص والمطالعة وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، مادة الثقافة الإسلامية وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 2 أغسطس، مادة الحاسب الآلي وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، المستوى الرفيع وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

جدول امتحان الدور الثاني الصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

كما يؤدي المبصرون شفهياً في القرآن الكريم، الحديث، بينما يؤدي امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.