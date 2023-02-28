موعد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية في كفر الشيخ

أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن موعد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي ستُقام فعالياتها بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة، بدءًا من السبت الموافق 11 مارس 2023، والذي تم تخصيصه للمتقدمين من الأروقة الأزهرية بمعاهد المنطقة، ومتسابقي مكاتب تحفيظ إدارات: «الحامول، وقلين، والرياض» التعليمية الأزهرية.

مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر

وباليوم الثاني للمسابقة والذي سيُوافق الأحد 12 مارس 2023؛ تكون اختبارات المتقدمين من بقية مكاتب التحفيظ الخارجية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف وهم متسابقي مكاتب إدارات: «كفر الشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، وفوه، ومطوبس، وبيلا، وبلطيم» التعليمية الأزهرية.

كما حدّدت إدارة شئون القرآن بالمنطقة اختبارات يوم الإثنين 13 مارس 2023 وهو اليوم الثالث بالتصفيات؛ وذلك للمتقدمين من طلاب المرحلة الإعدادية بجميع معاهد وإدارات المنطقة العشرة، علي أن تتواصل اختبارات التصفية النهائية بالمسابقة للمتقدمين من طلاب معاهد المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية بالمنطقة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، وهو اليوم الرابع للاختبارات، وسوف يُختبر معهم في ذات اليوم أيضاً الطلاب المتقدمين من معاهد المرحلة الإبتدائية عن معاهد إدارات: «سيدي سالم، وبلطيم، ومطوبس» التعليمية الأزهرية.

ويُختبر بفعاليات اليوم الختامي للمسابقة؛ بقية المتقدمين من معاهد المرحلة الابتدائية وهم طلاب إدارات: «كفر الشيخ، ودسوق، وفوه، وقلين، والرياض، وبيلا، والحامول» التعليمية الأزهرية، وبعدها يُسدل الستار على اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 من مارس 2023.

رئيس أزهرية كفر الشيخ: الإعداد من كل التجهيزات

ومن جانبه، وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مسئولي إدارة شئون القرآن بالمنطقة بالتعاون مع مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة؛ وذلك لإعداد كافة التجهيزات من الآن، لاستقبال المتقدمين للمسابقة، من أجل توفير كل سُبل الراحة لهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم لخوض الاختبارات بسلاسة ويُسر، وكذا تجهيز استراحة المنطقة بأعلى التجهيزات لاستقبال المشرفيين والقائمين على أداء وتقييم الاختبارات من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وكذا موجهي شئون القرآن الكريم القادمين من المناطق الأخرى.

ويقوم على التنظيم والتنسيق لهذه الاختبارات إدارة شؤون القرآن بالمنطقة بقيادة الشيخ أحمد رمضان، ومعاونه السيد العقداوي، عضو الإدارة، وذلك بالتنسيق مع إدارات آخرى، ويتم الاستعانة ببعض العاملين بالمنطقة.