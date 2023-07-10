«لم الشمل».. حكاية عادة كانت تفعلها جيهان السادات مع أولاد زوجها الراحل

سنوات طويلة قضتها الراحلة جيهان السادات، مع زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، كانت خلالها جزءا من حياة أولاده من زوجته الأولى، وحتى بعد وفاة زوجها استمرت «جيهان» في الاجتماع مع أولاده بشكل دائم خاصة في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل، خلال زيارته في المقابر «لم شمل».

عادة جيهان السادات في ذكرى استشهاد زوجها

في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كانت جيهان السادات تجمع عائلة السادات خاصة أبناء زوجها الراحل، ثم الذهاب جميعا إلى المقابر من أجل زيارته، وعند عودتهم من زيارة المقابر يتجمعون في منزل السادات بالجيزة لتناول الغداء معا، وذلك حسب ما روته رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل، في كتابها «ابنته».

وتابعت رقية السادات في كتابها عن عادة جيهان السادات في ذكرى استشهاد والدها قائلة: «مرت أيام وسنون صعبة جداً علي لأني ممزقة بين أولادي وبابا، أولادي مسئوليتهم كبيرة ولا ذنب لهم، وحزني على بابا الذي شق قلبي لأنه شخصية غنية أثرت ولا تزال تؤثر في كأنه يعيش معي ومرت الأيام وتخرج بقية الأولاد وتزوجوا وكان فرح محمد ابني في الميريديان وحضرت طنط جيهان وإخوتي».

الاجتماع في منزل الجيزة بعد زيارة قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وأضافت ابنة الرئيس الراحل الكبرى، «كان لطنط جيهان ترتيب في زيارة بابا في ذكرى السادس من أكتوبر من كل عام، وهو أن نجتمع صباحاً في بيت بابا، ثم نذهب إلى القبر، ثم نعود إلى بيت بابا في الجيزة حيث نتناول الغداء معا أو إذا كان الوقت حارا في الصيف فإننا نذهب مبكرا إلى المقبرة ثم نعود إلى بيت بابا مرة أخرى».