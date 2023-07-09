في ذكرى وفاة جيهان السادات.. مهرها 150 جنيها ووالدها اشترى الشبكة (فيديو)

روت الراحلة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في حوار تليفزيوني سابق لها، القصة الكاملة لزواجها من الزعيم الراحل أنور السادات، موضحة أنه قبل لقائها بالزعيم أنور السادات كان لها ابنة عمة متزوجة من ضابط طيار صديق للسادات، وكانت تسكن بالسويس، وفي إحدى الإجازات في شهر رمضان، وكان زوج ابنة خالتها يروي عن علاقته بالزعيم الراحل أنور السادات وفترات سجنهما سويا، وكانت هي منبهرة بالبطل الذي يحب بلده ويضحي من أجلها، ووطنيته هي التي جذبتها له، خصوصا وأنها كانت في سن الخامسة عشر من عمرها.

الزعيم السادات حضر عيد ميلاد زوجته الخامس عشر

وقالت جيهان السادات، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم، إن الزعيم حضر عيد ميلادها الخامس عشر، موضحة أنها كانت تتابع أخباره في السجن وكانت فخورة به ومعجبه بوطنيته ولكن لم يكن يخطر ببالها أن تتزوجه، وحينما خرج من السجن وقابلته لم تكن تشعر بأي مشاعر سوى حبها لبطل وطني، خصوصا وأنها تربت على حب مصر من والدتها، والتي كانت تحب بلادها كثيرا وتتمسك بهويتها، ما زرع بها حبها لبلادها.

وأضافت جيهان السادات، أنها حينما اتخذت قرار الزواج من الرئيس الراحل سألها أصدقائها عن العريس، وهل هو من الأثرياء؟ أو منصب قيادي كبير؟ والإجابات كانت لا، وتساءلت صديقاتها عن سبب حبها له، وكانت الإجابة هي حبها لشخصيته وتفكيره وثقافته، موضحة أنه كان ضابطا مختلفا تماما، ولكن صديقاتها «اتخضو من الجوازة»، «أنا كنت مبهورة بيه ولكن والدتي مكانتش موافقة، ووالدي مكانش مرحب، ولكن علاقتي بوالدي كانت جيدة للغاية وكان يشعر بحبي للسادات وكان هدفه يشتري راجل».

جيهان السادات: مهري كان 150 جنيها

وكشفت جيهان السادات عن أن مهرها كان 150 جنيها، والشبكة والدها هو من دفع ثمنها، مؤكدة «هو مكانش عنده حاجة ولكنه عوضني كتير في حياتي وكان كريم أوي، وكان مقدر وقفة والدي معاه وحاسس أنه دين في رقبته».