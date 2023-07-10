عاجل.. إمام عاشور يختار رقم قميصه مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، الذي اقترب بقوة للانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم المارد الأحمر، سيرتدي رقم 8 الخاص بحمدي فتحي، لاعب الفريق السابق.

إمام عاشور يختار رقم قميصه مع الزمالك في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن إمام عاشور سيرتدي رقم (8) مع الأهلي، الذي كان يرتديه حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق السابق، المنتقل مؤخرًا إلى الوكرة القطري.

وأكد أن إمام عاشور سيرتدي نفس رقمه السابق مع الزمالك، وهو (8)، خاصة أنه شهد تألقه مع الفريق الأبيض، ويرغب في ألا يغير الرقم مع فريقه الجديد الأهلي.وشدد على أن المفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور وإدارة ميتلاند الدنماركي، وصلت لمراحل متقدمة خلال الساعات الماضية، واللاعب بات على أبواب القلعة الحمراء.

مصدر بالأهلي: كولر طلب ضم إمام عاشور

وأوضح المصدر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، هو من طلب ضم إمام عاشور، وتمسك بانضمامه للفريق لدعم خط الوسط، ليكون بديلا لحمدي فتحي، الذي جرى الموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.