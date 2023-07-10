عاجل.. الأهلي يحسم انتقال إمام عاشور لصفوفه.. صحفي غاني يكشف التفاصيل
كتب:
وكالات
07:40 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
الصحفي ميكي جونيورز-صورة أرشيفية
قال الصحفي الإفريقي، ميكي جونيورز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، انتهت.
جونيورز: مرحبا بك في الأهلي
وأضاف عبر التغريدة المرفقة بصورة للنجم إمام عاشور: «مرحبًا بك في النادي الذي سيجعل كل أحلامك تتحقق».
Emam Ashour to Al Ahly is done.— Micky Jnr (@MickyJnr__) July 9, 2023
Welcome to the Club that will make all your dreams come true. ????#AfricanFootball #Transfers #YallaYaAhly pic.twitter.com/FfNuDrn43W
وفي وقت سابق، أشار موقع «ترانسفير ماركت»، إلى اقتراب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي، قائلا إن لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الزمالك السابق، اقترب بنسبة 91% من الانتقال إلى النادي الأهلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.