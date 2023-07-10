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عاجل.. الأهلي يحسم انتقال إمام عاشور لصفوفه.. صحفي غاني يكشف التفاصيل

كتب:

وكالات
07:40 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
الصحفي ميكي جونيورز-صورة أرشيفية

الصحفي ميكي جونيورز-صورة أرشيفية

قال الصحفي الإفريقي، ميكي جونيورز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، انتهت.

جونيورز: مرحبا بك في الأهلي

وأضاف عبر التغريدة المرفقة بصورة للنجم إمام عاشور: «مرحبًا بك في النادي الذي سيجعل كل أحلامك تتحقق».

وفي وقت سابق، أشار موقع «ترانسفير ماركت»، إلى اقتراب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي، قائلا إن لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الزمالك السابق، اقترب بنسبة 91% من الانتقال إلى النادي الأهلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

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بقلم وكالات