عاجل.. الأهلي يحسم انتقال إمام عاشور لصفوفه.. صحفي غاني يكشف التفاصيل

قال الصحفي الإفريقي، ميكي جونيورز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، انتهت.

جونيورز: مرحبا بك في الأهلي

وأضاف عبر التغريدة المرفقة بصورة للنجم إمام عاشور: «مرحبًا بك في النادي الذي سيجعل كل أحلامك تتحقق».

Emam Ashour to Al Ahly is done.



Welcome to the Club that will make all your dreams come true. ????#AfricanFootball #Transfers #YallaYaAhly pic.twitter.com/FfNuDrn43W — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 9, 2023

وفي وقت سابق، أشار موقع «ترانسفير ماركت»، إلى اقتراب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي، قائلا إن لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الزمالك السابق، اقترب بنسبة 91% من الانتقال إلى النادي الأهلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.