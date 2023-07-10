ضبط 5 أطنان أعلاف مخلوطة بقمح محلي في فاقوس بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 5 أطنان و600 كيلو جرام أعلاف حيوانية مخلوطة بالقمح المحلي، محملة على سيارة جامبو قبل تهريبها، وذلك أمام قرية «العزازي» على طريق «فاقوس- الصالحية القديمة».

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية

وبحسب بيان، تم تشكيل حملة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، وأثناء مرورها على الطريق الرئيسي «فاقوس- الصالحية القديمة» أمام قرية العزازي بمركز فاقوس، تم ضبط سيارة جامبو محملة بأعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023، وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 أطنان و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر.

استخدام القمح المحلي

وحُرر المحضر رقم 10619 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس، ضد صاحب المضبوطات، لحيازته ونقله أعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023، واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.