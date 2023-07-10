نائب «التنسيقية»: قانون التحالف الوطني نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مشروع القانون نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي

وقال النائب محمد إسماعيل في بيان: «مشروع القانون نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر، على الرغم من أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الاركان في عملية التنمية، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية الذي بأضلاعه الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».

وأضاف «إسماعيل»: «كذلك يعد التحالف آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصري».

تنظيم العمل الأهلي

وأكد مشروع القانون يعد تنظيما تشريعيا للتحالف الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق عدة معوقات كان تواجه العمل الأهلي، وهي توحيد الجهود بما يحقق توزيع عادل وعدم إهدار للموارد، ونشر ثقافه التطوع بين الشباب ومشاركتهم في قضايا التنمية، وإنشاء قاعده بيانات محدثة للمستحقين ومشاركتها مع الوزارات المعنية.

وتابع: «التشريع يتضمن وضع إطار تنظيمي يسمح للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالانضمام للتحالف، ووضع آليات تساهم بشكل كبير في استدامة توفير موارد حتى يستطيع التحالف النجاح في أداء دوره».