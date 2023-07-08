التحالف الوطني للعمل الأهلي يتبنى طالبتين متفوقتين.. إحداهما اخترعت ثلاجة متنقلة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تبني مؤسسة صناع الخير إحدى كيانات التحالف الوطني، الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بـ«زويل الفيوم» صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولًا لدرجة الدكتوراه.

دعم طلاب الجامعات النابغين

يأتي ذلك في إطار مبادرة تكافؤ التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وأوضح المركز الإعلامي للتحالف، في بيان، أن رعاية الطالبتين يأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكارـ حيث حصدت الطالبة ندى عبد الباقي المركز الأول على مستوى بالجمهورية في التعليم التجاري بمجموع 98%.

بينما نجحت سعاد مصطفى ابنة محافظة الفيوم، وإحدى طلاب كليه تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر التكنولوجية قسم ميكاترونكس، والحاصلة على دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية بتفوق، في ابتكار ثلاجه متنقلة موفره للطاقة تستهلك 36 واط/الساعة مقارنة بالثلاجة العادية التي تستهلك 150 واط/الساعة بجانب أنها صديقة للبيئة يمكن شحنها وتشغيلها بالطاقة الشمسية

جدير بالذكر أن مبادرة «تكافؤ» تمثل نموذجًا رائعًا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلًا في وزارة التعليم العالي والمجتمع المدني ممثلًا في مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي؛ للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم النابغين من غير القادرين طوال سنوات فترة الدراسة الجامعية وبعد الجامعية.