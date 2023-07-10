«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون صندوق «قادرون باختلاف»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف، والمقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مع إرجاء الموافقة النهائية للجلسة البرلمانية غدا .

مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف

وتضمن مشروع القانون 3 مواد، جاءت على النحو التالي:

مادة 1: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره 200 مليون جنيه.

-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره 500 مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

- القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

- القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

صندوق قادرون باختلاف

مادة 2: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023-2024.

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها