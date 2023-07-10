النائب علاء عابد: الرئيس واجه المشكلات بالحلول الجذرية ولم يكتف بالمسكنات

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه وتحمل مشكلات الدولة بحلول جذرية، ولم يكتف بالمسكنات، قائلا: «عانينا في حل مشاكلنا بمسكنات مؤقتة، وتحية لهذا الزعيم الذي وهب نفسه من أجل الوطن والشعب العظيم، والذي لجأ إلى حلول جذرية حاسمة لحل المشكلات».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مصر من أهم 10 دول في المنطقة

وأكد النائب أن مصر طبقا للتصنيفات العالمية، تعد من أهم 10 دول في المنطقة، والتصنيف الائتماني لمصر لم يهتز، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق لو لم يكن هناك مواني عالمية، وسكك حديد متقدمة ومتطورة.

واستعرض علاء عابد تقرير اللجنة حول الاتفاقية، مؤكدا أنها تستهدف مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص، كما يشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكاك الحديدية.

واضاف أن أنشطة تنفيذ المشروع تستهدف تشجيع توظيف النساء وتعزيز دور المرأة، وزيادة عدد السيدات في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، دعم برنامج تدريب الإناث.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن توسيع السكة، وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات النشاء تقريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - إنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاي البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكباري والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وانظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية/ وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومترا على خط الواحات خط بشتيل - إيتاي البارود أعمال الإنشاءات الكباري والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل.

وأوضح أنه في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، يجرى تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني الزحام، وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف.