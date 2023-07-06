«السكة الحديد» تعلن تشغيل ثالث قطارات تالجو على خط «القاهرة- الإسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، يوميا، اعتباراً من اليوم، إذ يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» يومياً إذ يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه بذلك يجري تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي، 6 رحلات ذهاب وإياب على خط «القاهرة - الإسكندرية»، و4 رحلات ذهاب وإياب على «خط القاهرة - أسوان»، مؤكدة أنها لا تدخر أي جهد في تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.