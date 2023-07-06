رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«السكة الحديد» تعلن تشغيل ثالث قطارات تالجو على خط «القاهرة- الإسكندرية»

كتب:

كريم روماني
04:23 م | الخميس 06 يوليو 2023
قطار تالجو

قطار تالجو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، يوميا، اعتباراً من اليوم، إذ يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» يومياً إذ يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه بذلك يجري تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي، 6 رحلات ذهاب وإياب على خط «القاهرة - الإسكندرية»، و4 رحلات ذهاب وإياب على «خط القاهرة - أسوان»، مؤكدة أنها لا تدخر أي جهد في تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.

اقرأ المزيد:

كل ما تريد معرفته عن قطارات التالجو في عيد الأضحى.. المواعيد وأسعار التذاكر

«السكة الحديد» تحدد مواعيد تشغيل قطارات التالجو في عيد الأضحى المبارك

أسعار تذاكر قطارات التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية

أسعار تذاكر قطارات خط الصعيد 2023.. التالجو والمكيفة والروسي

أسعار قطارات التالجو وvip والإسباني والروسي من القاهرة إلى قنا والعكس
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.