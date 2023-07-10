«طاقة النواب» توافق على منحة أمريكية بـ15 مليون دولار لمواجهة آثار تغيرات المناخ

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، على منحة مساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

الاتفاقية هدفها تعزيز قدرة الحكومة للتخفيف من آثار تغير المناخ

وأكد حسام عوض رئيس اللجنة، أنّ الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ، وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البينية، ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية؛ لتحسين المناخ والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

التغيرات المناخية

وأشار عوض الله إلى أنّ الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات؛ لمواجهة آثار التغيرات المناخية، كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام مصر إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين afra، والتي تنص على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، عددًا من طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز إلى المنازل لعدد من القرى في محافظات الجمهورية ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن عدم اكتمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وخاصة مناطق «بسنتاو الغابة – توابع بركة غطاس - القصر والجروات» على الرغم من وجود مبادرة حياة كريمة.

الغاز الطبيعي

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة غربال بمركز دمنهور في البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لقرى جرار البحرية ونصر هلا، وكوم سيف، وعلي حبيب والفقهاء سيدي عيسى والجراوات بمحافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خدمة الصرف الصحي لبعض القرى، إضافة إلى مناقشة طلب المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث في القاهرة على الرغم من أنّها منطقة صناعية تساعد في رفع الإنتاج والدخل والاقتصاد.