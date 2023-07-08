 5 طرق لتوفير استهلاك الغاز الطبيعي في البيت.. تعرف عليها

يعاني بعض المواطنين من زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، وبالتالي ارتفاع فاتورة الغاز المنزلي، وعلى الرغم من انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الصيف، إلا أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن استخدام سخانات المياه، كما يستخدم في طهي الطعام، ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون حول كيفية ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.

وتستعرض «الوطن» أهم 5 طرق لخفض فاتورة الغاز الطبيعي وترشيد الاستهلاك في السطور التالية بحسب ما قال أحد المصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية:

1 ـ استعمال الأواني المعدنية وأواني الضغط بدلا من الأواني الفخارية وتغطية أواني الطهي عند وضعها على البوتاجاز، وذلك من أجل حفظ درجة الحرارة بداخلها، وبالتالي تقليل وقت الطهي، بالإضافة إلى استخدام الشعلة المناسبة لحجم الإناء.

2 ـ غلق شعلات البوتجاز بعد الانتهاء من عملية الطهي، وعدم تركها تعمل بالإضافة إلى التنظيف الجيد لشعلات البوتاجاز لمنع تراكم الدهون عليها.

3 ـ غلق السخان بعد الاستخدام وعدم ترك شمعة السخان مضاءة لأن ذلك يزيد من استهلاك الغاز الطبيعي.

4 ـ التأكد من عدم وجود أي عطل بعداد الغاز وتسجيل قراءة استهلاك الغاز الطبيعي بشكل شهري وعدم تراكمها، ومقارنة قراءة الغاز الموجودة على عداد الغاز بالقراءة المكتوبة على الفاتورة للتاكد من صحة القراءة.

5 ـ غلق المحبس العمومي للمنزل أو الوحدة السكنية إلى ما قبل الآخر بقليل أثناء تشغيل البوتجاز لأن فتحه على الآخر ينتج عنه ضغط في كمية الغاز الخارج من الشعلات.