أوكرانيا: قواتنا حققت تقدما في «باخموت» ومناطق أخرى شرق البلاد

أعلنت أوكرانيا، أن قواتها حققت تقدما في منطقة باخموت ومناطق أخرى بشرق البلاد، جاء ذلك في خبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، أكد مرارا وتكرارا أنه بحاجة إلى مزيد من الدعم الأوروبي لتحقيق أهداف الهجوم الأوكراني المضاد.

ولم يحقق الهجوم المضاد نتائج ملموسة على أرض الواقع حتى الآن، وذلك بسبب النقص الشديد في الذخائر الأوكرانية.