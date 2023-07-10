وسائل إعلام: سماع دوي انفجار في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا

قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، اليوم الاثنين، إن انفجارا دوى في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا.

دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في خاركيف

كما دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية بمنطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وعلى خلفية إعلان الولايات المتحدة، تزويد أوكرانيا، بقنابل عنقودية، قال السناتور الديمقراطي، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، تيم كين، لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن لديه بعض الهواجس الحقيقية بشأن قرار إدارة بايدن، لأنه قد يدفع دولاً أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، مضيفا إن «كييف» لن تستخدم تلك الذخائر ضد المدنيين الروس.

نائبة أمريكية: «واشنطن» تخاطر بفقدان قيادتها الأخلاقية

بدوره، أشارت النائبة الديمقراطية، باربرا لي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إلى أن «واشنطن» تخاطر بفقدان قيادتها الأخلاقية، وحثت البرلمانية الأمريكية، إدارة بايدن على إعادة النظر في القرار.

من جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الأحد، في تصريح للصحفيين، إن قمة «مجموعة بريكس» المقبلة المقرر أن تستضيفها بلاده في أغسطس المقبل، والتي دعي إليها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستنظّم حضوريا رغم مذكرة توقيف صادرة بحق المسؤول الورسي من جانب «المحكمة الجنائية الدولية».

وتضم «مجموعة بريكس»، إلى جانب جنوب إفريقيا كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.