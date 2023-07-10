متحدث «الوزراء»: سيوة تشهد تطورات متكاملة مع مراعاة هويتها التاريخية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المشروعات التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في منطقة سيوة، مشروعات جرى تطويرها وتم الانتهاء، من حفر 12 بئر بنسبة 100%، وجرى وضع الحل الجذري لمشكلة الري، ويجري العمل على مشروع لإخراج المياه الزائدة في الصرف لخارج الواحة.

وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجري العمل على زيادة السعة الفندقية في واحة سيوة، مع الحفاظ على طبيعة المنطقة البدوية وتطويرها، بشكل لا يتعارض مع الهوية البصرية.

الطبيعة المميزة بواحة سيوة

وأوضح أن المشكلات التي تواجه سيوة، تم وضع حلول لها، من أجل الحفاظ على طبيعة واحة سيوة، مشيرا إلى أن الطبيعة المميزة بواحة سيوة، تجعلها مجتمع متنوع بين السياحة والزراعة والحياة البدوية، مؤكدا أن التننمية في واحة سيوة، محل اهتمام كبير من الحكومة بشكل متكامل، لضمان تكامل جوانب الحياة في سيوة.

السياحة العلاجية

وأشار الى أن الحفاظ على الهوية البصرية مهم، وتمت مراعاته في مشروعات التطوير ضمن المخطط العام للتطوير، موضحا أن سيوة تميزت بالسياحة العلاجية عبر العصور الماضية، ويتم العمل حاليا على إعادة تأهيل المناطق العلاجية والمياه الكبريتية، وكذلك وضعها على خريطة السياحة العالمية، من خلال برنامج مكثف تعده وزارة السياحة.