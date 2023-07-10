أمين عام الناتو: انضمام السويد للحلف يجعله أقوى

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، إن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى، في الوقت الذي وافق فيه الرئيس التركي رجب طيب أدروغان على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأضاف «ستولتنبرج» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين، أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية، مؤكدا أن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الناتو.

حلف شمال الأطلسي يجتمع في ليتوانيا

ويجتمع اليوم حلف شمال الأطلسي في دولة ليتوانيا جارة روسيا؛ للاستعداد لصد أي هجوم روسي ضد أوكرانيا في ظل التصعيد بين البلدين.