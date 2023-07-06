أمين الناتو يطالب بتسريع إجراءات انضمام السويد للحلف

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أهمية انضمام السويد في الوقت الحالي إلى الحلف الإقليمي، مطالبا بتسريع إجراءات الانضمام، حتى تجري مواجهة روسيا الاتحادية في أزمتها مع أوكرانيا.

ترحيب من جانب الرئيس الروسي بوتين

وأوضح أمين عام حلف الناتو، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، أن «أي تأخير إضافي في عضوية السويد سيكون مرحبا به من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والسويد لن تنضم للناتو خلال القمة المقبلة للحلف في 11 و12 يوليو».

تعليق الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء هذا الحديث بعد تعقيب من قبل وزير الخارجية الأمريكي أمس، الذي قال فيه أثناء لقاءه مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها الكبير من أجل انضمام السويد الواقعة أقصى شمال أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي الذي بدأ في التوسع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.