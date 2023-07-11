أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في الأسواق.. البلطي بـ65 جنيها

تسجل أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في الأسواق استقرارا ملحوظا، بعد أن تراجعت الأسعار قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء والإقبال الكثيف على شراء اللحوم الحمراء، وعقب انتهاء العيد، عادت نسبة إقبال المواطنين إلى طبيعتها مرة أخرى، ما أدي لاستقرار الأسعار حاليا، حسب ما صرح محمد كمال، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

أسعار السمك البلطي

واضاف كمال أنّ أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في الأسواق تتراوح بين 65 و69 جنيها للسمك البلطي، وفيليه البلطي بين 75 و100 جنيه، فيما يتراوح سعر قشر البياض بين 60 و100 جنيه، ويتراوح سعر الثعابين بين 50 و90 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتابع أنّ سعر المكرونة السويسي يتراوح اليوم بين 60 و115 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 170 و200 جنيه، كما يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 و190 جنيها، ويتراوح سعر الدنيس بين 100 و150 جنيها، والجمبري بين 190 و290 جنيها، والبوري بين 80 و110 جنيهات، والقاروص بين 60 و140 جنيها.