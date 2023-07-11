يشهد الدولار اليوم استقرارًا كبيرا إذ سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع دون تغيير عن سعر الإغلاق أمس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء.