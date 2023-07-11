سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:09 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية
يشهد الدولار اليوم استقرارًا كبيرا إذ سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع دون تغيير عن سعر الإغلاق أمس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء.