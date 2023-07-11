«صناعة النواب» تستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا عصر اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة بقاعة اللجنة.

إنجازات دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني

وستناقش اللجنة خلال اجتماعها، نشاط اللجنة وما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني والذي شهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا الصناعية وكذلك الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وفتحت اللجنة العديد من الملفات خلال دور الانعقاد الثالث من خلال طلبات الإحاطة والمناقشات العامة أبرزها الولاية على الأراضي الصناعية وكذلك ملف المجمعات والمناطق الصناعية بالعديد من محافظات الجمهورية كما تستعرض اللجنة ضمن الإنجازات ملف مناقشة أزمة صناعة الغزل والنسيج والتي ناقشتها اللجنة بحضور ممثلي التنمية الصناعية والمستثمرين.

مناقشة مشروعات قوانين

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد لمجلس النواب أيضا عدد من مشروعات القوانين والتشريعات المقدمة من النواب والحكومة وآخرها قانون الصناعة الموحد والثروة المعدنية والتنمية الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وغيرها وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية وآخرها زيارة إلى مدن القناة حيث تفقدت اللجنة عدد من المناطق الصناعية بالسويس وبورسعيد والإسماعلية وزيارة مصنع مصر إيران للغزل والنسيج للوقوف على الأوضاع على أرض الواقع.