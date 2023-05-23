النائبة هالة أبو السعد بالحوار الوطني تطالب بتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية

شاركت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في مناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني، وقالت إن التحديات الاقتصادية الحالية صعبة للغاية، والحوار الوطنى جاء في توقيت مناسب.

تحديات الصناعة المصرية

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية فإن الصناعة المصرية تحتاج لخطة سريعة المدى، وأخرى طويلة المدى، حيث تتضمن الأولى العمل برؤية موحدة لدعم وتأهيل وتدريب الموظفين ذوي الصلة بملف الصناعة، والتنسيق بشأن توحيد جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية بدلا من الصراعات الحالية.

وأشارت «أبو السعد» إلى ضرورة أن تكون هناك تسهيلات أيضًا خاصة بتوفير الأراضي الصناعية بدون مقابل وخاصة للمشروعات المتوسطة لمدة 5 سنوات، حيث تُعطى للمستثمر الأرض وبعد فترة 5 سنوات يُحصل منه مع إنتاجه على أرض الواقع، وأيضا لابد أن تضم هذه الخطة تسهيلات بشأن أعمال الترفيق بشأن المرافق، وضرورة أن يكون الترفيق على نفقة الدولة مثلما يتم في قطاع التعليم والصحة في بناء المستشفيات والمدارس.

الحماية المدنية

كما طالبت النائبة أيضا بضرورة العمل على وقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة، ولحين وقف تفعيل هذا الكود يُكتفى بتقرير استشاري بشأن الصناعات الخطرة، مع العمل على تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه لم يطبق بالصورة الأفضل حتى الآن.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية طويلة المدى، أكدت «أبو السعد» أهمية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية والبناء عليها لمستقبل أفضل للصناعة مع استغلال الثروة البشرية بما يدعم ريادة الأعمال.