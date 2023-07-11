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السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024

كتب:

أ ش أ
03:08 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 قُدرت بمبلغ 4 تريليونات و349 مليارًا و214 مليونًا و161 ألف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ وقدره 2 تريليون و208 مليارات و68 مليونا و252 ألف جنيه.

 

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