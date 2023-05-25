عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحماية المجتمعية جزء مهم من الموازنة العامة للدولة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ أبرز ما يميز الحوار الوطني هو تنوع الآراء، إذ يشمل كل الأطياف والأفكار، والكل يجمع على أن مصر في ظروف اقتصادية صعبة وأن الحماية المجتمعية جزء مهم من الموازنة العامة للدولة والمبادرات التي تقوم بها.

مثلث التنمية

وأضاف «القط»، خلال لقاء على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تسمى مثلث التنمية، واكتملت المشاركة الخاصة به عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 2022، عام المجتمع المدني فأصبح هناك ترابطا وتكاتفا بين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية منحها حرية ممارسة عملها بطريقة أفضل، ويجب العمل على خلق فرص العمل والآليات التي تضمن خروج الأكثر احتياجا من مظلة الحماية المجتمعية.

إيجاد أسلوب حياة

وتابع: «الهدف هو توفير الحماية الاجتماعية للفرد عن طريق الدعم تزامنا مع التأهيل لخلق أسلوب حياة يجعله قادرا على الكسب، ولا يعيش طوال الوقت تحت مظلة الحماية المجتمعية وهو أحد المحاور المهمة في النقاش».