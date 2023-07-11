مدبولي: الرخصة الذهبية متاحة لجميع المشروعات وليست الاستراتيجية فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروعات الاستثمارية التي نُفذت قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق، ستتمتع بالحوافز التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مع التوسع في نطاق الشركات التي تستحوذ على الرخصة الذهبية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الرخصة الذهبية كانت مخصصة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، وجرى تعديلها لتضمّ جميع المشروعات التي يراها المجلس تستحق.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ القيود التي واجهت المشروعات الصناعية، خاصة الطاقة، جرى تعديلها وأصبحت تعمل بنظام المناطق الحرة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للطاقة، لضمان توافر الطاقة للمشروعات، كما جرى مد فترة تأسيس الشركات أو المشروعات إلى 9 سنوات.