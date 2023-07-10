«مدبولي»: انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بسيوة

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ختام الفعاليات بالقرية الألمبية في سيوة، التي شهدت استعراض موقف تتنفيذ المشروعات بالواحة ومحافظة مطروح، على ما عرضه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بوجوده وسط أهل سيوة ومطروح، مع الوزراء ورجال الهيئة الهندسية الأشداء، الذين ساهموا في كل مشروعات التنمية التي تحدث بالدولة المصرية.

ونقل رئيس الوزراء إلى أهالي مطروح وسيوة بصفة خاصة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بدوام التقدم والرقي لهم.

مدبولي: سيوة تعاني من مشكلات امتدت لـ30 عاما

وأشار مدبولي إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها واحة سيوة امتدت لنحو 30 سنة، وكان لها تأثيراتها على المياه والتربة والمحاصيل، بسبب نمط عشوائي كان موجوداً في منظومة الري، موضحا أن الإرادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ هذا المشروع وكل مشروعات التنمية في مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس وبمتابعته اليومية لكل المشروعات، لا يوجد مكان على أرض مصر لم تمتد له أيادي التنمية والتطوير، وهذا هو الهدف لبناء دولة جديدة، تمتد بها خطوات التنمية برغم التحديات والصعوبات، معربا عن اعتزازه بتواجده اليوم، والدولة تعلن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع الضخم الذي أوجد حلا جذريا لمشكلة مياه الصرف الزراعي التي كان يمكن أن تؤدي إلى موت هذه الواحة بالكامل، معتبرا أن ما تم تحقيقه يعتبر البداية، فما زال أمامنا مراحل قادمة مثل تطبيق ذات الحلول على بركة بهي الدين لتكون على نفس الوضع، والعمل مستمر بمراحله القادمة.

وأضاف مدبولي أنه مع تفقده اليوم بعض المناطق بواحة سيوة، وبالذات السياحية والأثرية مثل مدينة شالي القديمة، والقلعة الأثرية، طلب إعداد عرض متكامل لتطوير الواحة بالكامل، إذ جرى تطوير 50 منزلاً، ولكننا نستهدف تطوير واجهات جميع المباني، وإحلال الشبكات الخاصة بمياه الشرب بكل الشوارع لتصل خدمة مياه الشرب لكل المنازل، وطلبت ذلك في أسرع وقت للبدء في تنفيذه فورا لتكون بحق واحدة من النماذج المشرفة للتطوير الذي تشهده كافة ربوع مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ما يحدث يمثل علاجا لمشكلات كثيرة تأخرت مواجهتها، وبخاصة مشروع حياة كريمة الذي يخدم الريف المصري، كما يتم بناء مشروعات جديدة لأولادنا وأحفادنا كي لا يتكرر البحث عن حلول عشوائية تكون تكلفة معالجتها كبيرة، فالدولة تحل مشكلات الماضي والحاضر وتبني للمستقبل لنتقدم دوما إلى الأمام.

مدبولي يعرب عن سعادته بلقاء مشايخ سيوة

وأشار إلى سعادته بلقاء مشايخ سيوة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم، مؤكدا أنه استمع منهم للعديد من المطالب واعداً بتنفيذها في أسرع وقت، معتبرا أن محافظة مطروح ككل محافظات مصر، تستحق بذل الجهد والعرق لبناء الجمهورية الجديدة للمصريين جميعاً وللأبناء والأحفاد.