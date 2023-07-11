مدبولي: نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويا لتحقيق طفرة بها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الصادرات المصرية وعلى مدار الـ5 سنوات الماضية زادت بنسبة 16% في كل عام، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، لحدوث طفرة فيها، لذا الدولة أقرّت حوافز عدة.

مدبولي: إقرار عدة حوافز قريبا

وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إقرار العديد من التعديلات في القانون، منها أنّه يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستحدث حوافز أخرى غير ضريبية وإقرارها في وقت لاحق، مشيرا إلى أنّ الأنشطة الصناعية اللي ستُحدد طبقًا للمواد الموجودة في القانون ستتمتّع بحافز استثماري: «إحنا بنرد ما بين 35 لـ55% من قيمة الضربية المسددة بالإقرار الضريبي نقديا، وهي ضريبة الدخل».

وتابع: «نقدر نسددها للمطور أو المستثمر الصناعي في خلال مدة زمنية بسيطة، بمجرد أنه يسدد، هنرجع له ما بين 35 لـ 55% من ضربية الدخل».