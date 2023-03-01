متحدث «الوزراء» لـ عزة مصطفى: لقاء «مدبولي» والأمير تميم كان شديد الود

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى قطر، ولقائه الأمير تميم بن حمد.

نتائج زيارة رئيس الوزراء لقطر

وقال السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، إن اللقاء جاء بعد لقائين سابقين بين المسؤولين في مصر وقطر، مشيرا إلى توقيع اتفاقية استثمارية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأضاف متحدث الحكومة، أن هذه الاتفاقية ستشجع الاستثمار القطري في مصر، لافتًا إلى أن لقاء مدبولي والشيخ تميم كان شديد الودية؛ وشهد توجيهًا قطريًا بزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ورفع نسب الاستثمارات القطرية في مصر الفترة المقبلة.

زيارة الاستثمارات القطرية في مصر

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاستثمارات القطرية في مصر حاليًا تتجاوز 2 مليار دولار، مضيفا «نأمل في عقد منتدى الأعمال المصري القطري بعد عيد الفطر المقبل».

ولفت «سعد» إلى أنه يمكن للشركات القطرية الحصول على احتياجاتها من الدواء المصري بسعر تنافسي، والاستثمار في إدارة بعض المستشفيات المصرية.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه تم الحديث عن تعاون الجانبين في القطاع السياحي؛ ومنه قطاع الفنادق، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاونًا بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي المصري أيضًا.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أننا نأمل أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة وتفعيل هذه الاتفاقيات؛ لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين؛ ليرتفع عن 60 مليون دولار؛ ليصل إلى حوالي مليار دولار.