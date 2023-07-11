وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ذراع استثماري للدولة المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أحد المحاور الرئيسية التي تضمنتها خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يكون من هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص كحق انتفاع.

وأضافت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «صندوق مصر السيادي يمثل ذراعا استثماريا للدولة المصرية، وهدفه مساعدة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، فضلا عن تعظيم العائد من الأصول الخاصة بالدولة».

وتابعت: «صندوق مصر السيادي مملوك للشعب المصري، وبالتالي هدفه الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة»، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وتم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد المستثمرين، وذلك بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق.