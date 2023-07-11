انطلاق اختبارات منتخب الإسكندرية للدراجات 28 يوليو.. رابط التسجيل

أعلن الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور محمد وجيه عزام، عن قيام الاتحاد المصري للدراجات بعمل تجارب لاختيار لاعبي منتخب إسكندرية للدراجات، للوقوف على مستوى اللاعبين لاختيار أفضل العناصر المؤهلة والمتميزة لضمهم لتمثيل المنتخب في البطولات الرسمية المحلية والدولية، مؤكدا أن التسجيل متاح للاعبي الفرق والأندية واللاعبين الهواة «لاعب حر»، وتتم الاختبارات تحت إشراف المدير الفني لمنتخب مصر كابتن محمد إبراهيم.

رابط التسجيل في اختبارات منتخب الإسكندرية للدراجات

وقال الكابتن فؤاد السعيد، المدير الفني لمنتخب الإسكندرية للدراجات، لـ«الوطن»، إن الاختبارات ستبدأ الجمعة 28 يوليو الجاري، على طريق وصلة المعمورة، من السادسة صباحا، وتتم الاختبارات تحت إشراف المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، ويتم التسجيل من خلال الرابط هــنـــا.

خطوات التسجيل في اختبارات منتخب الإسكندرية للدراجات

وأضاف المدير الفني لمنتخب الإسكندرية للدراجات، أنه فور الدخول على رابط التسجيل في اختبارات منتخب الإسكندرية للدراجات، يتطلب ملء البيانات الموضحة وتسجيل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد والنوع «ذكر- أنثى» والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان والنادي أو الفريق أو إذا كان لاعب حر.

ويتم اختيار اللاعبين من خلال الكابتن فؤاد السعيد، المدير الفني لمنتخب إسكندرية، بالتعاون مع كابتن حسين البطراوي، القائم بأعمال رئيس منطقة الإسكندرية، وآخر موعد للتسجيل 22 يوليو الجاري.