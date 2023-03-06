منتخب الدراجات يحصد 6 ميداليات في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا بالقاهرة

حقق منتخب مصر 6 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني من بطولة إفريقيا لدراجات المضمار والمقامة بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري بمشاركة 8 دول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ذهبية و3 فضيات و2 برونز من نصيب لاعبي مصر

وحصد لاعبو منتخب مصر ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتين بورنزيتين، وجاءت نتائج سباقات اليوم الثانى للبطولة كالتالي:في سباق الإقصاء لفئة نخبة السيدات فازت البطلة المصرية إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وتوجت الجنوب إفريقية دانيلا فإن نيكيرك بالميدالية الفضية، وحصدت مواطنتها إينسي ديبيير الميدالية البرونزية.وفي سباق الكيرين لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر سيد القاضي بالميدالية البرونزية، وحصد الجنوب إفريقي جوردان سبتمبر الميدالية الذهبية، وتوج مواطنه جوزيف وينتزل بالميدالية الفضية.

منتخب جنوب إفريقيا يفوز بذهبيتي الرجال

وفي سباق الكيرين لفئة نخبة الرجال فاز منتخب جنوب إفريقيا الميداليتين الذهبية والفضية، وتوج منتخب الجزائر بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة نخبة الرجال فاز منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ومثل منتخب مصرللدراجات في هذا السباق الرباعي يوسف أبو الحسين، ومحمود بكر، وأحمد سعد، وعاصم خليل.وفاز منتخب جنوب إفريقيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية للسباق، وحصد منتخب الجزائر الميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الفضية، وتوجت زميلتها سارة أنور بالميدالية البرونزية، فيما حصدت الجنوب إفريقية آنيا دوبليسيس الميدالية الذهبية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الناشئين فاز منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الرباعي محمد عثمان وسيد القاضي، وكريم نادر وعمر السعيد، فيما فاز منتخب جنوب إفريقيا بالميدالية الذهبية للسباق.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الناشئات فاز منتخب جنوب إفريقيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز منتخب نيجيريا بالميدالية الفضية للسباق.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن لاعبو منتخب مصر قدموا مستويات قوية في اليوم الثاني للبطولة، وترجموا تلك المستويات المميزة من خلال الميداليات التى توجوا بها.

وأثنى عزام على مستوى المنافسات التي تشهدها بطولة أفريقيا للدراجات بشكل عام في ظل مشاركة نخبة لاعبي الدراجات على مستوى قارة إفريقيا بالبطولة، وهو ما انعكس بشكل واضح على قوة كل سباقات البطولة حتى الآن.