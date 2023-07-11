«الهجرة النبوية وأحكامها الفقهية» أمسية دينية احتفالا بالعام الجديد في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أمسية دينية، احتفالاً بقرب حلول العام الهجري الجديد تحت عنوان «الهجرة النبوية وأحكامها الفقهية»، بمسجد التوبة بمدينة الحمام.

الهجرة النبوية الشريفة حدث تاريخي

وقال الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة الأزهر بمدينة الحمام، في بيان، إن الهجرة النبوية الشريفة حدث تاريخي عظيم قلب موازين التاريخ وغير ملامحه وغير وجه البشرية جمعاء، فكانت الهجرة بمضمونها وبكل المشاق التي احتملها رسول الله صل الله عليه وسلم السبيل الممهد لإنشاء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.

محور الهجرة ومراحلها

وتناول عضو منظمة الأزهر الشريف، خلال الأمسية، الحديث عن محور الهجرة في الحديث النبوي ومراحلها، مؤكدا على أن الهجرة كانت أمر الله تعالى لنبيه بعد أن مكث في قومه سنين طويلة واحتمل بسبيل الدعوة لله ما لا يُحتمله بشر فلم يترك عليه الصلاة والسلام أي فرصة سانحة بالليل أو بالنهار لدعوة أهل مكة والقادمين إليها من الخارج للهداية.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة

كما أوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي خلال الأمسية، الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة، موصيا الحضور في نهاية اللقاء بالرجوع إلى الله والإنابة إليه والثقة بنصره، وجمع الكلمة ووحدة الصف والتأكيد على أهمية الوعي بسيرة رسول الله المنسجمة مع رسالته الإلهية وكتابه الكريم وربطها بالواقع العملي للأمة والاستفادة من الهجرة النبوية وأحداثها بما يسهم في استنهاض الهمم وشحذ العزائم ومواجهة الأخطار والتحديات والثبات على ذات الدرب الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والمهاجرين والأنصار.