أستاذ بالأزهر: الهجرة النبوية علامة فارقة في تاريخ المسلمين

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنَّ شهر المحرم يبدأ بموسم الهجرة النبوية التي تعد علامة فارقة في تاريخ المسلمين لأنها نقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من مكان لآخر ومن حال إلى آخر، موضحا: «كانوا مجموعة من المستضعفين في قريش ينالهم الأذى وتحولوا إلى دولة ومؤسسات قوية».

نبوي: الهجرة النبوية نقطة وحدث فارق

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الهجرة النبوية نقطة وحدث دفع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جعله بداية للتاريخ عند الملسمين وتقويم خاص بهم وهي أول شهر في التقويم الهجري وموسم من مواسم الخير والطاعة لتجديد العهود والنشاط في العبادة والطاعات.

العام الهجري فرصة لتجديد الإيمان

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «كما أنَّ العشر الأوائل من ذي الحجة خير ختام للسنة فـ العام الهجري الجديد فرصة لتجديد الإيمان وتعليم النشء العبر والعظات والدروس المستفادة ونقل الخبرات، ومواسم الطاعة التي تجدد العهد هي الهجرة النبوية والإسراء والمعراج والمولد النبوي وصيام رمضان وجميعها تخبرنا بضرورة مواصلة السير إلى الله وتجديد الإيمان».