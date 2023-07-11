لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على كولر عودة الرباعي المعار

اقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عودة 4 لاعبين معارين، بداية الموسم الكروي الجديد، لدعم 4 مراكز مختلفة.

وعلم «الوطن سبورت» أن اللجنة طلبت من السويسري مارسيل كولر، حسم ملف اللاعبين المعارين من العودة لصفوف الفريق بعد نهاية الموسم.

موقف المعارين في الأهلي؟.. كولر يدرس ملفات 4 لاعبين

وبحسب مصدر بالنادي الأهلي، فإن كولر يدرس ملف كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر، إضافة إلى ثلاثي سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام، صلاح محسن ومحمد شكري.

وأضاف المصدر أن كولر ما زال يقيم الرباعي ولم يحسم قراره النهائي بشأن عودتهم للفريق.

وأوضح: «لجنة التخطيط عرضت الرباعي على كولر، نظرًا لرغبته في دعم 4 مراكز وهي الظهير الأيسر(محمد شكري)، المساك (بيكهام)، وسط الملعب (نيدفيد) ورأس الحربة (صلاح محسن)».

وتنتهي إعارة كريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام بنهاية الموسم الجاري، بينما يحق للأهلي استعادة محمد شكري، مقابل 7 ملايين جنيه.

وتتبقى موافقة كولر من أجل عودة الرباعي إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي مع بداية الموسم الجديد.