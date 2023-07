ثوران بركان مدمر ودخان متصاعد من الحمم.. ماذا يحدث في أيسلندا؟

أثار ثوران بركاني أسفل جبل في أيسلندا، وعلى بعد 20 ميلا فقط من المطار الرئيسي في البلاد، تحذيرات من خروج غاز سام يهدد الحياة، نتيجة الحمم البركانية، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدأ البركان، الواقع على جبل فاجرادالسفجال، في الانفجار أمس الأول، بعد تصاعد النشاط الزلزالي في المنطقة.

ويُظهر مقطع فيديو درامي البركان وهو يقذف تيارًا مستمرًا من الحمم البركانية المتدفقة التي بدأت تشق طريقها أسفل الجبل، على بعد حوالي 20 ميلا جنوب شرق مطار كيفلافيك الدولي.

وقالت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ: «قررت الشرطة، بعد محام من العلماء، تقييد الوصول إلى موقع الانفجار بسبب التلوث الهائل والغاز السام الذي يهدد الحياة».

The volcanic eruption that took place on Iceland's Reykjanes Peninsula may be a sign of a new eruptive cycle in the region, officials said https://t.co/yLbk3JJOgb pic.twitter.com/YtSJiBjXY7

خلال الساعات القليلة القادمة، من المحتمل جدًا أن يتراكم الغاز حول موقع الثوران بسبب الرياح المنخفضة، والسياح الذين تنزهوا إلى موقع الثوران، أو موجودون حاليا في موقع الثوران، يُنصح بشدة بمغادرة المنطقة.

وقالت كريستين جودموندسدوتير، أخصائية المخاطر الطبيعية في مكتب الأرصاد الجوية: «إنّها ليست نزهة صغيرة، نحن بحاجة إلى الانتظار ونرى كيف يتطور الانفجار».

ويأتي الثوران بعد نشاط زلزالي مكثف في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

واندلعت المنطقة، المعروفة على نطاق واسع باسم بركان فاجرادالسفجال، مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، رغم كونها بالقرب من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

An impressive lava dome has formed at the #Iceland #eruption. I can’t wait for it to get bigger and all the smoke/gas to disappear



Via- RUV pic.twitter.com/l1xVETbxAA