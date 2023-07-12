رصد كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية.. ماذا نعرف عنه؟

بعد بحث مستمر، توصل باحثون لرؤية كوكب غريب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة وأكبر قليلا في المساحة من كوكب نبتون، ويدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة ويلف عبر سحب معدنية تعكس الضوء الساقط على الفضاء الخارجي.

معلومات عن الكوكب الجديد

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن جيمس جينكينز، عالم الفلك بجامعة دييغو بورتاليس في تشيلي، والمشارك في إعداد البحث الذي نُشر في دورية «أسترونومي اند أستروفيزيكس»، علق على الأمر قائلا: «إنه مرآة عملاقة في الفضاء»، مؤكدا أن الكوكب يعكس نحو 80% من الضوء الساقط عليه لذا فهو أحد أكثر الأجسام العاكسة الموجودة في الكون.

كوكب لامع

يذكر أن الزهرة هو ألمع جسم في السماء بجانب القمر وهو أكثر جسم في المجموعة الشمسية يعكس الضوء ومغطى بسحب حمض الكبريتيك السام ويعكس الزهرة نحو 75% الذي يتلقاه فيما تعكس الأرض 305 فقط، ويطلق على الكوكب الغريب «إل.تي.تي 9779 بي»، ويقع في مجرة درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريبا من الأرض.

كم تصل درجة الحرارة عليه؟

ووصل قُطر الكوكب أكبر 4.7 مرة من الأرض، ويدور على مقربة شديدة من نجمه، لدرجة أنه أقرب من كوكب عطارد إلى الشمس وأقرب 60 مرة من مدار الأرض، وتبلغ درجة حرارة سطحه نحو 1800 درجة مئوية.