درجات الحرارة اليوم: مرتفعة على كل الأنحاء.. و«الأرصاد» تحذر من الشمس والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث تنشط رياح على عدة مناطق، ويسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً.

موجة حارة ونصائح بعدم التعرض للشمس

وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لموجة حارة بدءا من الخميس المقبل، إذ ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلاً.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يوليو

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-7- 2023 على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.