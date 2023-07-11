أول رد رسمي من الأهلي بشأن التعاقد مع إمام عاشور

علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، على صفقة انضمام إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال «القيعي» في تصريحات تليفزيونية، إن إمام عاشور لاعب مهم ومن حق كل الناس أن تذهب لجميع السيناريوهات.

ورفض رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، الكشف عن أي تفاصيل أو تطورات تخص الصفقة، إلا أنه دافع عن موقف القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب.

عدلي القيعي يتحدث عن لقاء القمة

وتطرق أيضا إلى أهمية لقاء القمة أمام الزمالك، الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وقال عدلي القيعي: «قرار إراحة أي لاعب من المباراة يرجع إلى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والنادي تتبقى له 5 مباريات سيقوم فيها المدير الفني بتجربة بعض العناصر التي لا تشارك، إضافة إلى خوض جميع المباريات بنفس القوة».

واختتم: «على جماهير الأهلي أن تظهر في لقاء الزمالك بما يليق بالنادي وقيمة النادي».