ضبط مليون و235 ألف قطعة مرقة دجاج مقلدة في مصنع بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع يدار بدون ترخيص، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركه عالمية متخصصة في مرقة الدجاج، وتم ضبط 3 ملايين علبة وقطعة مرقة دجاج وكرتونة، تم تجهيزها لطرحها في الأسواق.

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه وردت معلومات عن مصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركة عالمية في مرقة الدجاج، وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالاشتراك مع مركز ومدينة طنطا، وتمت مداهمة المصنع، وبالتفتيش داخل المكان تم ضبط كميات من مرقة الدجاج

علامات تجارية مقلدة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المضبوطات بلغت مليونا و234 ألفا و734 قطعة مرقة دجاج، وعدد 2 مليون علبة مرقة دجاج فارغة، و200 كرتونة فارغة، و5 ماكينات تغليف، وماكينة فرن، وجميع المضبوطات داخل مصنع غير مرخص مخالف للقانون 154 لسنة 2019 لإدارة مكان بدون ترخيص من الجهات المختصة، ومقلد للعلامة التجارية، مخالف للقانون 82 لسنة 2002، وذلك بهدف غش جمهور المستهلكين مخالف للقانون 281 لسنة 1994.

التحفظ على المضبوطات

وأكد وكيل التموين أنه تم أخذ عينات من جميع المضبوطات بمعرفة مفتشي إدارة الرقابة التجارية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل، وإرسالها إلى نقطة الاتصال والحماية الفكرية بوزارة التموين لفحصها ومقارنتها بالعلامة الأصلية، وتم التحفظ على الكميات بداخل المصنع وتشميع المصنع من الخارج بعد فصل التيار الكهربائي والمياه بواسطة مجلس مدينة مركز طنطا، وأخذ إقرار على صاحب المصنع بالتشميع، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.