ضبط 2.5 طن "مرقة دجاج" مغشوشة داخل مزرعه دواجن بطوخ

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، أمس، من ضبط 2.5 طن "مرقة دجاج" مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، داخل مزرعة دواجن بدائرة مركز طوخ.

وكانت معلومات قد وردت الي مديرية الشئون الصحية بقيام صاحب مزرعة دواجن بممارسة أنشطة مخالفة للترخيص، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تنفيذ حملة لمداهمة المزرعة محل المخالفة.

وتبين أن المكان عبارة عن مزرعة دواجن داخل الأراضي الزراعية، يقوم المسئول فيها بإعادة تعبئة "مرقة الدجاج" بعبوات أخرى لنفس الشركة، بأحجام مختلفة، بدون أي مستندات، مع عدم وجود ترخيص للمكان، وعدم استيفاء للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 260 كرتونة تحتوي على 5440 "باكتة مرقة دجاج"، بمتوسط 30 قطعه في كل باكتة، بإجمالي وزن 2 طن و600 كيلوجرام، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تشكلت لجنة المراقبة، بناءً على توجيهات محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، وتعليمات وكيل وزارة الصحة، الدكتور حمدي الطباخ، وضمت كلاً من "سامي رجب"، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، و"رجب نصر"، مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومكتب مراقبة الأغذية بطوخ.